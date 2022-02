Stasera in tv martedì 15 febbraio, su Rai 1 torna Lea - Un nuovo giorno. La trama

15 febbraio 2022 a

Stasera in tv, martedì 15 febbraio, su Rai 1 ancora due episodi della fortunata e apprezzata fiction Lea - Un nuovo giorno. Inizio alle ore 21.25 per la seconda serata di programmazione della serie che vede protagonista Anna Valle. Diamo uno sguardo alle puntate annunciate. La prima si intitola Verità difficili. La trama. Si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità, che la bambina prende molto male. Intanto Marco e Lea si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato. Puntata che si annuncia emozionante e in cui non mancano attimi intensi.

Il quarto episodio, invece, si intitola Vie di fuga. Stavolta Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. Rivalità in amore, ma non solo. Del resto è proprio questo il filo conduttore della serie Rai.

Lea - Un nuovo giorno, vede impegnata alla regia Isabella Leoni, gli attori della serie, oltre ad Anna Valle, sono Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausy Giangarè, Gaia Insenga, Francesco Meoni, David Sebasti, Jerry Mastrodomenico, Sergio Pierattini, Sebastiano Amodeo, Rosa Barbolini e Cloe Gunsur. Le prime due puntate sono andate bene ed hanno ottenuto positivi riscontri anche da parte della critica. Quasi cinque milioni di spettatori per quello che è stato subito considerato uno dei prodotti più attesi della nuova stagione. E' piaciuta anche la colonna sonora, in particolare la sigla, scritta da Dolcenera che ha rivisitato uno dei capolavori della musica mondiale: Feeling Good di Nina Simone. Ha riscritto il testo in italiano e intitolato il brano Nuovo giorno nuova luce.

