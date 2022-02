Franco Gabrielli, chi è il sottosegretario ai Servizi segreti: cosa avvenne dopo il naufragio della Costa Concordia nel nuovo libro

15 febbraio 2022 a

a

a

Nello studio di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, oggi - martedì 15 febbraio - ci sarà anche Franco Gabrielli. Il sottosegretario con delega ai servizi segreti del governo Draghi sarà ospite di Serena Bortone per presentare il suo nuovo libro Naufragi e nuovi approdi, un volume che ripercorre il disastro della nave Costa Concordia nel 2012 e fa una riflessione sul futuro della Protezione Civile.

Roberta Mantegna, il soprano palermitano è impegnato in Luisa Miller, l'opera di Verdi. Ecco chi è

Franco Gabrielli, nato a Viareggio nel 1960, è un prefetto, funzionario e poliziotto italiano, dal marzo 2021 sottosegretario con delega ai servizi segreti del governo Draghi. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica e la laurea in Giurisprudenza, negli anni si è distinto in varie operazioni investigative: le indagini del 1993 sulle stragi di via dei Georgofili a Firenze e di via Palestro a Milano, la gestione dell'Ufficio di Protezione per i pentiti di Cosa nostra, le indagine contro le Nuove Brigate Rosse nel 2001. Già prefetto dell'Aquila, Roma, direttore dell'Aisi, capo del dipartimento di Protezione Civile e capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, si è sposato nel 2017 con la responsabile dell'Ufficio Emergenze della Protezione Civile, Immacolata (detta Titti) Postiglione.

Claudia Ferri, chi è la make up artist che ha cambiato sesso a 40 anni: l'amica Anna Tatangelo le ha dedicato una canzone

Oggi, quindi, presenterà il suo nuovo libro: dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, la Costa Concordia naufragava al largo dell’Isola del Giglio, causando 32 vittime e provocando una situazione emergenziale del tutto inedita nella storia del nostro Paese e non solo. A coordinare le complesse operazioni di salvataggio e recupero del relitto fu appunto Franco Gabrielli, all’epoca capo del dipartimento della Protezione civile, per l’occasione nominato commissario delegato dal governo. Ora Gabrielli racconta quello che avvenne in quei trenta mesi e farà una riflessione su ciò che sarà il futuro della Protezione Civile.

Dieci anni fa la tragedia della Costa Concordia: 32 morti. "I membri dell'equipaggio si dileguavano invece di aiutare chi rischiava di morire"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.