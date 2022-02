Roberta Mantegna, il soprano palermitano è impegnato in Luisa Miller, l'opera di Verdi. Ecco chi è

15 febbraio 2022 a

a

a

Tra gli ospiti della puntata odierna - martedì 15 febbraio - di Oggi è un altro giorno, ci sarà anche Roberta Mantegna. Il giovane soprano sarà nel salotto pomeridiano di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, condotto da Serena Bortone per raccontare la sua carriera e il ritorno nelle scene con Luisa Miller di Giuseppe Verdi.

Claudia Ferri, chi è la make up artist che ha cambiato sesso a 40 anni: l'amica Anna Tatangelo le ha dedicato una canzone

Roberta Mantegna, nata a Palermo nel 1988, partecipa alle stagioni del Teatro Massimo della sia città dall’età di 8 anni nel coro di voci bianche. Nel 2009 si diploma in Pianoforte, l'anno dopo in Canto lirico, al Conservatorio V. Bellini di Palermo. Si sposta quindi a Bari, dove ottiene il biennio di specializzazione di canto lirico al Conservatorio N. Piccinni nel 2015. Contemporaneamente si perfeziona anche con i soprani Dimitra Theodossiou e Renata Scotto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. La carriera vera e propria inizia nel 2013, quando partecipa in qualità di artista del coro a circa 15 produzioni operistiche del Teatro Petruzzelli di Bari. Nel luglio 2015 è stata anche cover di Davinia Rodríguez nella Medea in Corinto di Mayr al Festival della Valle d’Itria sotto la direzione di Fabio Luisi.

Concita De Gregorio, una vita in bilico tra famiglia e carriera: ha quattro figli

Durante la sua carriera ha ricevuto numerosi premi di livello internazionale e ottenuto importanti ruoli: Norma al Teatro Comunale di Treviso, Maria Stuarda al Teatro dell’Opera di Roma, Carmen (Micaëla) alle Terme di Caracalla a Roma, Le nozze di Figaro (Contessa d’Almaviva) a Dubai in tournée con il Teatro di San Carlo di Napoli, I masnadieri (Amalia) a Roma, Montecarlo e Valencia, Il corsaro (Gulnara) a Piacenza e Modena, Il pirata (Imogene) al Teatro alla Scala di Milano, Le Trouvère (Léonore) al Festival Verdi di Parma, La bohème (Mimì) al Teatro Massimo di Palermo e Il pirata in forma di concerto al Grand Théâtre de Genève. E' quindi attesa in Aida nel ruolo del titolo al Teatro La Fenice di Venezia, Ecuba (Polissena) al Festival della Valle d’Itria a Martina Franca e Don Carlo (Elisabetta di Valois) al Teatro Real di Madrid. Adesso è in scena con Luisa Miller di Giuseppe Verdi, con direttore musicale Michele Mariotti.

Yuman, il padre nato a Capoverde e il mistero della vita privata: prima di Sanremo cantava solo in inglese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.