L'Eredità, Alessio campione a 18 anni nella puntata del 14 febbraio 2022: ma perde alla Ghigliottina

14 febbraio 2022 a

a

a

Puntata ricca di colpi di scena quella de L'Eredità andata in onda oggi, lunedì 14 febbraio 2022, e che ha visto primeggiare il nuovo concorrente Alessio. Il neo campione - giovanissimo con i suoi 18 anni - è stato capace di avere la meglio dei campioni Enrico e Massimo, mentre Lorenzo recentemente vincitore della cifra mostre di 210mila euro ha salutato il programma condotto da Flavio Insinna. Il neo campione però alla Ghigliottina - il gioco finale del quiz game di Rai1 in onda ogni giorno - non trova il guizzo giusto. Ci riproverà domani in un'ennesima puntata del quiz game.

Flavio Insinna, le nozze saltate e l'amore per Adriana. La depressione: "Oggi mi voglio più bene"

Al triello Alessio - studente del liceo linguistico Kant di Roma - ha avuto la meglio dei due campioni, Enrico e Massimo, rispondendo a una domanda su chi sono i personaggi tipici dei videogiochi cosiddetti picchiaduro, la risposta "i lottatori" lo ha mandato al gioco finale con un bottino di 120mila euro.

L'Eredità, a Enrico non riesce il tris alla Ghigliottina dopo la vittoria record di Lorenzo

Alessio alla Ghigliottina, dopo tre dimezzamenti, gioca per 15mila euro e deve far legare le parole aria, stivale, stadio, Morricone e angelica. Ha provato a risolvere con il termine anello, ma quello vincente era tromba.

L'Eredità, nell'ultima puntata il campione è Massimo ma perde alla Ghigliottina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.