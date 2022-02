Stasera in tv lunedì 14 febbraio su Rai 2 Un'ora sola vi vorrei. Anticipazioni e ospiti

14 febbraio 2022 a

Un'ora sola vi vorrei. Stasera in tv, lunedì 14 febbraio, ultima puntata dello show di Enrico Brignano. Appuntamento da non perdere per i fan dello showman che chiude la quarta stagione del suo fortunato programma, con una serata Love edition, dedicata alla festa di San Valentino e quindi eccezionalmente in onda nel primo giorno della settimana. Brignano si concentrerà proprio sugli innamorati. E' l'occasione giusta per il comico e cabarettista romano, per parlare dell'amore e ovviamente non sarà tralasciato il lato più piccante dell'argomento. A cominciare dalle esperienze vissute dallo stesso Brignano, in particolare quando era ragazzo.

Per l'ultima puntata della quarta serie dell'one man show, una ospite eccezionale. Questa sera sarà in studio Arisa, reduce da un periodo particolarmente fortunato. L'artista non solo ha vinto l'edizione di Ballando con le stelle, ma ha collezionato anche una serie importanti di successi musicali. I suoi ultimi brani sono andati molto bene e sono stati applauditi anche dalla critica. Arisa sta vivendo una stagione di maturità. In Un'ora sola vi vorrei darà il meglio di sé, come del resto fa tutte le volte che impugna un microfono, ultimamente anche senza risparmiare battute.

Ma l'ospite della serata non sarà soltanto Arisa. Al commiato stagionale su Rai 2 di Enrico Brignano, parteciperà anche l’attrice comica Marta Zoboli, che questa sera vestirà i panni di un’improbabile consulente matrimoniale. Nella parte finale, ovviamente, telecamere puntate su Casa Brignano. Enrico festeggerà insieme alla sua innamorata, Flora Canto, con l’ironia che da sempre li contraddistingue e anche in questa parte dello spettacolo non mancheranno battute e doppi sensi. Insomma anche la puntata di questa sera si annuncia intensa e ricca di esibizioni particolari e attese. Brignano anche quest'anno ha raccolto un splendido successo e si è confermato un vero e proprio artista da palcoscenico, sempre sul filo dell'ironia.

