Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, a breve il parto: in arrivo Gabriele. L'amore nato dentro il GF Vip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tornano nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio due anni fa i due erano concorrenti del reality di Canale5 e ne uscirono fidanzatissimi. Adesso aspettano un figlio. Stasera - lunedì 14 febbraio 2022 - la coppia sarà protagonista di una sorpresa speciale agli attuali gieffini, proprio nel giorno dedicato a San Valentino. La coppia, amatissima dal pubblico, è nata anche sotto il presagio di Eleonora Giorgi, famosa attrice e mamma proprio di Paolo Ciavarro. Poco prima di entrare nella casa la mamma ha avvertito il figlio di Massimo Ciavarro: “Nella casa legherai con Clizia”. E le cose sono andate esattamente così, con i due giovani sempre a contatto nella casa, anche fino a tarda notte e tra chiacchiere e voglia di stare sempre più insieme è nato un fidanzamento speciale. Adesso Clizia è incinta e dopo un po' di paura - aveva contratto il Covid - è vicinissima al parto e lamenta le prime contrazioni. Aspetta un maschietto: si chiamerà Gabriele.

Clizia ha 41 anni, originaria di Pordenone, ed è una fashion blogger conosciuta soprattutto per essere l’ex moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni. Mentre era ancora sposata con il cantante, Clizia è stata al centro delle cronache rosa a causa di un presunto flirt con Riccardo Scamarcio. Non solo GF Vip, con l'ex marito aveva partecipato a una edizione di Pechino Express. Insieme hanno anche una bambina: Nina.

Paolo, 30 anni, romano, è figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Ha iniziato la sua carriera partecipando a Pechino Express con il padre. Collaboratore poi di Forum su Canale5, ha co-condotto il day time di Amici. Poi il secondo posto al GF Vip del 2020. Negli ultimi anni ha condotto il programma Disconessi on the roda ed è tornato a far parte della squadra di Forum.

