Stasera in tv lunedì 14 febbraio, su Rai 1 torna la serie Makari. La trama

Stasera in tv, lunedì 14 febbraio, in prima serata su Rai 1, appuntamento con la fiction Makari. Inizio alle ore 21.25 per la seconda puntata della fortunata serie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri che va in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, interpretatata da Claudio Gioè e Domenico Centamore. Diamo uno sguardo alla trama. Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. La ragazza pare sempre più lontana di prima ed è molto presa dalla sua nuova vita, cioè dalla comunità che si è raccolta attorno a La città del sole. Il fatto è che Suleima sta crescendo, sta cambiando e Saverio ha paura che tutto questo la allontanerà irrimediabilmente da lui.

Saverio accetta quindi l’offerta che arriva da un vecchio amico, Franco Pitrone, che lo invita a un convegno di Onestà e Giustizia, una importante associazione contro la criminalità organizzata. Saverio accetta e vi si reca (ovviamente con il fido Piccionello) e viene investito da una sorta di canto delle sirene: ritrova il suo vecchio mondo, il giornalismo (tanti colleghi, vecchi amici e l'amore per la professione), un mondo che aveva deciso di buttarsi alle spalle e che invece si riaffaccia nella sua vita, come la possibilità di un nuovo inizio, una tentazione che pare poterlo strappare via da Makari.

Una tentazione non solo professionale, perché al convegno Saverio conosce una donna, Angela. Ma durante quell'evento viene assassinato Simone Triassi, illustre giornalista e scrittore. Saverio cercherà di risolvere l’enigma della sua morte e soprattutto di scoprire se lui e Suleima saranno in grado di superare la loro crisi, oppure no. Una puntata intensa che sembra essere un punto di svolta per la fiction di Rai 1. Come sempre non mancheranno i colpi di scena e le intense emozioni che fanno della serie un programma particolarmente seguito dai telespettatori.

