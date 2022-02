Presa diretta, puntata dedicata al mondo del lavoro: precariato e retribuzioni sottopagate. Stasera in tv14 febbraio su Rai3

14 febbraio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 14 febbraio 2022, seconda puntata della nuova stagione di Presa diretta, il programma d'inchiesta con Riccardo Iacona alla conduzione in onda su Rai3 a partire dalle ore 21,20. Un appuntamento dedicato al mondo del lavoro e al modo in cui spesso i dipendenti vengono malpagati e sfruttati dalle aziende. Il titolo dell’inchiesta è appunto “Il salario minimo” e gli inviati del programma, tramite interviste e reportage da tutta Italia, mostreranno come quasi ogni settore del mondo del lavoro abbia a che fare con un gran numero di precari, costretti molto spesso ad accettare mansioni degradanti, con retribuzioni sottopagate e orari lavorativi insostenibili per chiunque.

Il programma proseguirà – sempre seguendo questo filone d’inchiesta – parlando delle tragiche morti sul lavoro che da anni rappresentano una vera e propria piaga sociale per il nostro Paese, con una media di oltre tre decessi al giorno che si verificano durante lo svolgimento dell’attività professionale. Per approfondire il tema si partirà dagli ultimi drammatici casi della cabinovia sulle piste da sci di Lorica (in provincia di Cosenza) e della morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne di Udine che ha perso la vita durante un periodo di stage e alternanza scuola-lavoro.

Sarà possibile vedere il programma anche in diretta streaming tramite il portale di intrattenimento e contenuti Rai Play. Inoltre, per chi volesse guardare la puntata in un secondo momento o analizzare i servizi singolarmente, è possibile rivedere Presa Diretta nella versione on demand, scaricando la apposita app per smartphone e tablet.

