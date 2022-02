Freedom, Roberto Giacobbo da Venezia a Milano passando per Roma: stasera in tv 14 febbraio su Rete4

14 febbraio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 14 febbraio 2022, su Italia1 torna l'appuntamento con Freedom - Oltre il confine, il programma condotto da Roberto Giacobbo e in onda dalle ore 21,20. Si tratta della quarta puntata e verrà celebrato San Valentino tra le calli di Venezia e le strade di Roma, visitando il Sacrario Militare di Cima Grappa e Milano e raccontando le caratteristiche della Sindrome della Crocerossina.

Come sempre interessanti gli argomenti in agenda. Il programma ripercorre una notte del 1756, destinata a rimanere a lungo nella memoria dei veneziani e non solo. Protagonisti: Palazzo Ducale e Giacomo Casanova, nella famosa Fuga dai Piombi di Venezia. La squadra di Freedom si sposta poi a Roma per conoscere un luogo magico, a due passi dal Vaticano, uno dei meno conosciuti ma più incredibili e misteriosi della Città Eterna. È il Museo Nazionale di Storia dell’Arte Sanitaria S. Spirito in Sassia. Lì tra ferri chirurgici e strumenti scientifici antichi, il telespettatore entra all’interno di un autentico laboratorio alchemico: tra ampolle e alambicchi, spicca la perfetta ricostruzione della Porta Magica, che si dice nascondesse il segreto per tramutare il piombo in oro. Il viaggio prosegue verso il Sacrario Militare di Cima Grappa dove sono custodite le salme di tutti quelli che hanno perso la vita nelle battaglie del Grappa, per difendere la Patria.

Tappa successiva Milano, da sempre tecnologicamente all’avanguardia, non solo in Italia. Proprio qui, nel 1883 è entrata in funzione la terza centrale elettrica del mondo, costruita appena pochi mesi dopo quelle di New York e Londra. Era la prima dell’Europa continentale ed era a due passi dal Duomo. Quante volte abbiamo sentito dire "Ha la Sindrome della Crocerossina!", quando ci troviamo davanti a una persona che sembra voler salvare personalità irrecuperabili? E’ la Sindrome di Wendy: come la piccola Wendy si prendeva cura dei bambini sperduti e di Peter Pan, così c’è chi antepone gli altri a sé stesso, cercando di redimere chi non vuole essere cambiato. Per un Museo in 10 minuti, spazio al Keats-Shelley Memorial House. Il percorso tra le pieghe del Romanticismo inizia in Piazza di Spagna e procede lungo una delle scalinate più famose del mondo. Qui si cela una piccola ma preziosa galleria, che raccoglie la storia di John Keats e Percy Shelley. Il palazzo è stato l’ultima dimora di Keats, che vi morì a soli 25 anni.

