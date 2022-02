Grande Fratello Vip, Alex Belli torna nella casa per due settimane. Chi c'è al televoto e gli ospiti: stasera in tv, 14 febbraio su Canale5

14 febbraio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 14 febbraio 2022 - torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,40). Si tratta della puntata numero 41 del reality che andrà a concludersi il prossimo 13 marzo. Condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste, quella di oggi sarà una serata speciale, con tanti ospiti e sorprese in occasione di San Valentino.

Alex Belli varcherà di nuovo la porta rossa, ma come ospite per due settimane come ha spiegato già in precedenza Signorini. L'attore torna nella casa più spiata d'Italia e ad attenderlo, oltre agli ex compagni d'avventura, ci sono Delia Duran e Soleil Sorge, che nelle ultime settimane hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto. Riuscirà a riconquistare la moglie Delia, oppure capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil? Per lui è arrivato l'ennesimo momento della verità. Tra l'altro tra Delia e l'ultimo arrivato Antonio sembra esserci una discreta complicità: solo un rapporto amichevole oppure c'è dell'altro? E invece tra Barù e Jessica nascerà qualcosa o le schermaglie di questi giorno sono solo provocazioni?

Per celebrare San Valentino due ex gieffini che hanno visto sbocciare il loro amore proprio nella casa saranno protagonisti: nel giorno della festa degli innamorati, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - in attesa del loro primo figlio, che nascerà a giorni - saranno ospiti speciali del Grande Fratello. Previste poi altre romantiche sorprese. Torna poi il televoto a eliminazione: i nominati di questa settimana sono Antonio Medugno, Gialuca Costantino e Kabir Bedi. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

