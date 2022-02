Yuman, il padre nato a Capoverde e il mistero della vita privata: prima di Sanremo cantava solo in inglese

14 febbraio 2022 a

Yuman ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il cantante con origini capoverdiane è reduce dal Festival di Sanremo in cui si è classificato al ventunesimo posto con il brano Ora è qui che però sta avendo un buon riscontro in radio. In precedenza - insieme a Matteo Romano e Tananai - si era aggiudicato Sanremo giovani strappando così il passi per l'edizione "dei grandi". Apprezzata - nella serata dedicata alle cover - anche la sua versione di My way di Frank Sinatra.

Yuri Santos Tavares Carloia - questo il nome all'anagrafe - è nato Roma da padre originario del Capoverde e mamma romana, ha 26 anni. Ha scelto il nome d'arte fondendo quello di battesimo, Yuri, alla parola inglese Human. Appassionatosi alla musica sin da piccolo, per alcuni anni ha vissuto tra Londra e Berlino. Tornato in Italia inizia alcune collaborazioni tra cui quella con la Universal Music. Nel 2019 riceve il premio di Artista del mese di Mtv. Proprio a Sanremo Giovani ha cantato per la prima volta in italiano, perché in precedenza si è sempre esibito in inglese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa se attualmente sia legato sentimentalmente a qualcuno. Quel che è certo, invece, è che dopo una settimana dalla fine del Festival di Sanremo la sua Ora o mai più ha venduto - per ora - diecimila copie. A Oggi è un altro giorno si racconterà e sicuramente Bortone cercherà di sapere qualcosa in più della sua vita sentimentale. Dall'11 febbraio è uscito il suo nuovo ep Qui: oltre alla sanremese Ora e qui e My way della serata delle cover conterrà brani inediti in italiano e in inglese.

