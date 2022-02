Peppino Di Capri, due matrimoni e il dolore per la morte della seconda moglie

14 febbraio 2022 a

Peppino Di Capri ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo del pomeriggio di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. Il cantante ha un record che condivide con un ristretto manipolo di colleghi: è infatti nel gruppo di coloro che hanno partecipato più volte al Festival di Sanremo, ben 15 occasioni. Inoltre è uno dei pochi artisti capaci di portare la musica italiana nel mondo.

All'anagrafe Giuseppe Faiella, originario di Capri, classe 1939, è diventato famosissimo con le sue canzoni negli anni Sessanta, ma ha anche un passato da attore. Tra i brani di maggior successo ricordiamo Champagne e Roberta. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più, poi tre anni più tardi - nel 1976 - con Non lo faccio più. Nel 2019, per i suoi 80 anni, è stato in giro per l’Italia con una tournée (cinque date e dieci giorni); il suo amore per la musica è riuscito anche a fargli cambiare abitudini alimentari. Pur di andare in tournée, infatti, è riuscito a perdere la bellezza di 12 chili: “Sono dimagrito, ho mangiato un po’ meno e ho tolto tutti i dolci", ha raccontato in una vecchia intervista a Domenica In.

Per quanto riguarda la vita privata, Peppino di Capri ha sposato Giuliana Gagliardi nel 1978, dalla quale ha avuto due figli: Edoardo e Dario. Il primo (nato nel 1981) fa il musicista e il secondo (nato nel 1986 e noto come Dario Castiglio) fa l’attore (è molto amato nel settore fiction). Giuliana - seconda moglie del cantante - è morta a luglio 2019. Prima di convolare a nozze con lei, infatti, Peppino di Capri ha divorziato da Roberta Stoppa. A lei, che ha sposato nel 1961 ed è madre del primogenito Igor, ha dedicato il brano Roberta (1972).

