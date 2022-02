L'Eredità, il 13 febbraio 2022 il campione è Massimo ma perde alla Ghigliottina

13 febbraio 2022 a

Combattuta puntata quella de L'Eredità andata in onda oggi, domenica 13 febbraio 2022, e che ha visto primeggiare il nuovo concorrente Massimo capace di avere la meglio dei campioni Enrico e Lorenzo che stanno caratterizzando le ultime settimane. Il neo campione però alla Ghigliottina - il gioco finale del quiz game di Rai1 in onda ogni giorno e condotto da Flavio Insinna - non trova il guizzo giusto. Ci riproverà domani.

Al triello si presentano il campione in carica Enrico, Lorenzo vincitore da record di una recente Ghigliottina e la new entry Massimo. Decisiva la seguente domanda cinematografica: nel film Titanic in che modo Jack Dawson (Leonardo Di Caprio) si procura il biglietto per il transatlantico? La risposta "lo vince a poker" porta proprio Massimo al gioco finale.

Alla Ghigliottina il nuovo campione ci arriva con un bottino di 120mila euro che dopo tre dimezzamenti diventano 15mila. Le parole da mettere in fila sono fuori, tirare, attenzione, politica e porta. Massimo cerca di risolvere il gioco con tribuna, ma quella vincente è linea.

