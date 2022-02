Non è l'arena torna di domenica: il caso del paese no-vax, anticipazioni e ospiti. Stasera in tv 13 febbraio su La7

13 febbraio 2022 a

a

a

Non è l'arena torna in onda di domenica, in quella che era la sua precedente collocazione nel palinsesto. Stasera in tv - 13 febbraio 2022 - riecco infatti l'appuntamento con la trasmissione condotta da Massimo Giletti, talk di approfondimento e inchiesta sui maggiori casi che riguardano l'attualità politica, economica e sanitaria dell'Italia. Appuntamento su La7 alle ore 21,15.

Stasera in tv domenica 13 febbraio, su Rete 4 c'è Zona Bianca. Le anticipazioni

Consueta finestra sulla pandemia Covid. Inchiesta sulla situazione attuale negli ospedali in un viaggio tra le carenze della rete sanitaria territoriale pubblica che però ha retto la baracca in questi anni, dimostrando forza e strutturazione. Per discuterne in studio ci saranno Luigi De Magistris, Nello Trocchia e Pierino Di Silverio. Restando in tema Covid Non è l’arena riporta il caso del paese dei no vax, una comunità nel cuore dell’Appennino bolognese, seimila anime con prevalenza di non vaccinati e che addirittura contestano la scelta di chi è vaccinato. Comunità o sette? Cosa li muove? A discuterne Pasquale Bacco, Mariano Amici, Paolo Mezzana, Luca Telese.

Super Bowl, dove vedere la finale: orario, tv e streaming

Ancora una volta poi Massimo Giletti si sofferma sulle rivelazioni sconvolgenti di Luca Palamara nel libro Lobby e Logge. Un mondo parallelo che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle crepe del sistema giudiziario. Parteciperanno al dibattito Alessandro Sallusti, Sandra Amurri e Luigi De Magistris.

Che tempo che fa, ospiti Gianni Morandi e Luca Argentero: stasera in tv 13 febbraio su Rai3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.