Stasera in tv domenica 13 febbraio, su Rete 4 c'è Zona Bianca. Le anticipazioni

Stasera, domenica 13 febbraio, su Rete 4 torna Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Tanti i temi che saranno al centro della puntata odierna, che si preannuncia ricca di polemiche, visti gli argomenti trattati: green pass, vaccini e andamento della pandemia. Questo ed altro verrà trattato a partire dalle 21,20 sugli studi Mediaset, con ospiti in studio, collegamenti da casa e inchieste giornalistiche.

Questa sera si tornerà a parlare di green pass, alla vigilia dell’obbligo che scatterà per tutti i lavoratori over 50 a partire dalla giornata di martedì. Si andrà a Napoli, dove molti locali non chiedono più il green pass e molti altri vorrebbero smettere di farlo. Poi ancora si discuterà di complotti e delle bufale no-vax, come anche del giallo attorno alla morte di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina e icona no vax scomparso nei giorni scorsi. Ma anche di Domenico Biscardi, morto un mese fa, e sulle teorie sul suo decesso.

Giuseppe Brindisi, quindi si chiederà se tutte queste fake news più che aiutare i no-vax, aiutano a riempire le tasche dei loro guru? É un argomento che sta prendendo piede nell’ultimo periodo, con inchieste su persone che si sono arricchite grazie alle teorie no-vax. La puntata andrà in onda dalle 21,20 su Rete 4, ma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Infinity: le polemiche non mancheranno di certo.

