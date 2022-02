Ale e Franz, chi sono i comici di Zelig: hanno fatto da doppiatori su Madagascar e dato il nome a un asteroide

13 febbraio 2022 a

Un duo comico d'altri tempi, che ha raggiunto l'apice del successo grazie a Zelig e che proprio a Zelig è tornato nel 2021: sono Ale e Franz, sodalizio nato nel 1995 e che da allora non ha mai smesso di far ridere gli italiani. La coppia questa sera - domenica 13 febbraio - sarà in onda sul canale Nove a Stars, alle ore 23,15, programma in cui Gianluca Bozzo intervista i suoi ospiti in studio.

Ale e Franz, rispettivamente Alessandro Besentini e Francesco Villa, sono due comici milanesi nati nel 1971 e nel 1967. I due si conoscono nel 1992 e diventano una coppia sul palco a partire dal 1995, raggiungendo il successo negli anni Duemila con la partecipazione a Zelig. La loro comicità, tra lo stralunato e il surreale, va dalla maschera alla clownerie, dal comico al tragico e li porta a vincere, nel 2001, il premio "Satira politica" di Forte dei Marmi. Oltre a Zelig, prendono parte anche ad altri programmi tv come Seven Show, Pippo Comedy Show e Mai dire gol. Nel 2010, inoltre, vanno in onda in un programma tutto loro: è Buona la prima! su Italia 1, dove recitano a soggetto su suggerimenti estemporanei dei vari ospiti. Esordiscono anche nel mondo del cinema nel 1999, partecipando tra gli altri, nel 2012, al film Area Paradiso con la regia di Diego Abatantuono. Nel 2021 sono tornati a Zelig, per la felicità tanto di Claudio Bisio quanto di Vanessa Incontrada, i due conduttori storici.

Ale e Franz sono anche doppiatori, e hanno prestato la loro voce rispettivamente al leone Alex e alla zebra Marty nel film Madagascar. Inoltre, hanno dato anche nome a un asteroide, l'Alefranz, scoperto da un amico comune. Si tratta del corpo celeste 15379, scoperto il 29 agosto 1997.

