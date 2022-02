Che tempo che fa, ospiti Gianni Morandi e Luca Argentero: stasera in tv 13 febbraio su Rai3

13 febbraio 2022 a

a

a

Stasera in tv - domenica 13 febbraio 2022 - consueto appuntamento con Che tempo che fa su Rai3 (dalle ore 20). Come al solito nella trasmissione condotta da Fabio Fazio consueto spazio all'analisi della pandemia. Gli ospiti per parlare di Covid sono Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania e il professore Roberto Burioni. Ad accompagnare Fazio la consueta squadra: Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback a fare da apripista alle incursioni di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e ovviamente Orietta Berti

Luciana Littizzetto, l'adozione dei figli: "Mi chiamano mamma solo davanti agli estranei, ma chi se ne frega"

Per la parte più “leggera” del programma interverranno invece Gianni Morandi, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti, e vincitore del premio Lucio Dalla assegnato dalla sala stampa. Ci sarà anche Luca Argentero, protagonista su Rai1 del medical-drama di grande successo Doc - Nelle tue mani.

Filippa Lagerback, décolleté mozzafiato sui social: l'amore per Daniele Bossari e una passione speciale

Altri ospiti: Elly Schlein, vice presidente dell'Emilia Romagna, nelle librerie con La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme”; il teologo Vito Mancuso; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; i giornalisti Ferruccio de Bortoli e Nello Scavo. A chiudere la serata, al “tavolo” di “Che Tempo Che Fa” con Nino Frassica e il Mago Forest, ci saranno anche Stefano De Martino, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Mara Maionchi, Piero Pelù e Maurizio Ferrini.

Piero Pelù, i tre matrimoni del fondatore dei Litfiba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.