Carolyn Smith, il tumore al seno e le chemioterapie sospese per colpa di un'infezione al fegato. Chi è il giudice di Ballando con le stelle

La malattia, le chemio sospese e il suo ruolo da giudice a Ballando con le stelle: oggi, domenica 13 febbraio, a Verissimo ci sarà anche Carolyn Smith, ballerina, coreografa e personaggio televisivo. La britannica di nascita ma ormai italiana d'adozione (si è trasferita nel 1982) si racconterà nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin e in onda dalle 16,30.

Carolyne Smith, nota per essere una dei giudici di Ballando con le stelle dal 2007, ha dichiarato nel 2015 di avere un tumore maligno al seno, contro il quale sta lottando da ormai sette anni. Testimonial dell'Airc, l'associazione italiana ricerca sul cancro, ha scritto anche un libro per raccontare la sua lotta: è uscito nel 2017 e si intitola Ho ballato con uno sconosciuto. Ma adesso ha dovuto sospendere le chemioterapie per un'infezione al fegato. L'ha raccontato proprio a Silvia Toffanin: "I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia. I medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni".

La sua carriera di ballerina inizia all'età di cinque anni (è nata nel 1960): si specializza nei balli latinoamericani e a 15 anni arrivano i primi successi: è finalista ai campionati Europei e prende parte ai campionati del Mondo, al Blackpool Dance Festival e al Grand Slam. Si trasferisce in Italia nel 1982 dopo il matrimonio con un collega di Torino e inizia anche la carriera come insegnante. La sua scuola di danza è nota in tutto il mondo e ha sedi anche in Russia, Ucraina e Polonia, oltre che in Gran Bretagna. Dal 2007 è presidente di giuria di Ballando con le stelle, su Rai 1. Dal 1997 è sposata con Ernestino Michielotto, che però non è un volto noto in televisione.

