Gaia Girace e Margherita Mazzucco, ecco chi sono Lila e Lenù de L'amica geniale

13 febbraio 2022 a

A Domenica In, oggi - domenica 13 febbraio - ci saranno anche Margherita Mazzucco e Gaia Girace, ovvero Lenù e Lila de L’amica geniale. Le due giovani attrici della fiction di Rai 1 saranno ospiti della puntata odierna del programma di Mara Venier, in onda sul primo canale alle 14. La terza stagione della fiction è in onda la domenica sera e vede le due come attrici protagoniste.

Margherita Mazzucco, Lenù nella fiction arrivata alla terza stagione, è nata a Napoli nel 2002. Quella su Rai 1 è stata la sua prima apparizione in televisione e nel mondo del cinema più in generale. Diplomata, frequenta la facoltà di Lettere Moderne all'università di Napoli. La sua passione, però, è il cinema: ha infatti scelto l'indirizzo Cinema e sceneggiatura all'Università e vorrebbe proseguire in questo mondo anche dopo gli studi e dopo la fine de L'amica geniale. Non è noto, invece, se sia o meno fidanzata: è infatti molto riservata, tant'è che anche il profilo Instagram ha il "lucchetto".

Gaia Girace, Lila in L'amica geniale, è anche lei nata in Campania, per l'esattezza a Vico Equense, in provincia di Napoli. Due anni più piccola di Margherita (classe 2004), frequenta il liceo linguistico e studia teatro. Anche lei ha esordito in tv con la fiction di Rai 1 e anche lei vorrebbe continuare al termine della terza stagione, tant'è che ha mollato gli studi per proseguire come privatista e coltivare il suo sogno. Come Margherita è molto riservata: di lei si sa che vive da sola e poco più, e anche il profilo Instagram non viene costantemente aggiornato.

