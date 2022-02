Dargen D'Amico, dagli occhiali da sole a Sanremo alle battute con Mara Venier. Chi è l'amico di Fedez

13 febbraio 2022 a

In studio a Domenica in oggi, domenica 13 febbraio, ci sarà anche Dargen D'Amico. Il cantante milanese sarà ospite del programa di Rai 1, in onda dalle 14 e condotto da Mara Venier. Dargen ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Dove si balla, che è letteralmente spopolato sui social fin dalla prima esibizione.

Dargen D'Amico, all'anagrafe Jacopo D'Amico, è nato a Milano nel 1980. Partecipa dagli anni dell'adolescenza a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere di Milano, con lo pseudonimo Corvo D'Argento. E' qui che conosce Gué Pequeno e Jake La Furia, con i quali ha fondato il gruppo Sacre Scuole, pubblicando nel 1999 l'unico album 3 MC's al cubo. Esordisce quindi come solista, pubblicando dieci album: di questi, due hanno cambiato la storia dell'hip-hop del nostro Paese. Sono Musica senza musicisti del 2006 e Di vizi di forma virtù del 2008. In seguito ha collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883, Tedua. E' molto amico con Fedez e Chiara Ferragni, ma non si sa se sia o meno fidanzato.

Quel che è certo è il perché indossi sempre gli occhiali da sole. L'ha detto proprio a Mara Venier a Domenica In, speciale Sanremo. All'ingresso sul palco del teatro di Dargen D'Amico, la padrona di casa aveva chiesto al cantante perché indossasse sempre gli occhiali da sole. "Io porto sempre gli occhiali perché in questo modo mi ricordo che il sole esiste anche quando non lo vedo". Quella è stata anche l'occasione in cui Dargen e Mara si sono conosciuti. Il cantante aveva modificato le parole della sua canzone per fare un saluto a Zia Mara, in modo tale da ricevere bonus al Fantasanremo. Mara ha detto a Dargen, in modo scherzoso, che i due si dovrebbero vedere di più a Milano, città che ospita entrambi.

