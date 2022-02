Tananai, ultimo a Sanremo ma con il sogno dell'Eurovision. Chi è il cantante che ha spopolato nei social e che tifa Inter

13 febbraio 2022 a

a

a

Oggi, domenica 13 febbraio, a Domenica In ci sarà anche Tananai. Il cantante, arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale, ha spopolato sui social. Sarà quindi ospite di Mara Venier a partire dalle 14 su Rai 1.

Fantasanremo, Emma fa il pieno di punti grazie all'inseguimento dei carabinieri

Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano nel 1995. Il nome d'arte è una parola del dialetto bresciano che significa “persona sciocca”, e gli è stato dato da bambino a causa della sua iperattività. Si appassiona sin da piccolo alla musica, nel 2015 si poi trasferito a Londra e a Berlino, per allargare i suoi orizzonti musicali. Nel 2016 è tornato a Roma e ha iniziato una collaborazione con la Universal Music. Fino al 2019 ha sempre scritto e cantato in inglese, e solo con Bear Grylls, Volersi Male, Calcuttae Ichnusa ha esordito in linga italiana. Al Festival di Sanremo ha partecipato con Sesso occasionale, arrivando ultimo. Il brano però è letteralmente spopolato nei giorni successivi alla kermesse, grazie anche all'uso dei social del cantante. Tanani infatti è molto attivo soprattutto su Twitter e interagisce molto con i suoi fan, sperando ancora - ironicamente - di andare all'Eurovision, come aveva detto sul palco dell'Ariston l'ultima sera.

Sanremo, vincono Mahmood e Blanco: "Ora possiamo ubriacarci"

Lato vita privata, Tananai è molto riservato e non si sa se sia fidanzato o meno. Quel che è certa è invece la sua passione per il calcio, in particolar modo per l'Inter. La squadra nerazzurra, infatti, è l'amore rivelato di Tananai. Chissà che non sia anche l'unico al momento.

Propaganda Live, dalle proteste degli studenti a La rappresentante di lista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.