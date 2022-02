Michele Bravi, decimo a Sanremo 2022 ricordando i nonni. La vittoria a X Factor, l'incidente e il coming out

13 febbraio 2022 a

Uno degli ospiti di Domenica In nella puntata di oggi - domenica 13 febbraio - sarà Michele Bravi. Il cantante originario di Città di Castello, infatti, sarà nello studio di Mara Venier, per tutti Zia Mara, su Rai 1 a partire dalle 14. Bravi ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Inverno dei Fiori, classificandosi al decimo posto. Il suo rapporto con Mara Venier è ottimo, tant'è che durante la kermesse l'ha salutata dal palco e le ha regalato il mazzo di fiori che veniva consegnato agli artisti dopo l'esibizione.

Bravi aveva già partecipato al Festival di Sanremo nel 2017, arrivando al quarto posto. L'anno dopo però la sua vita è cambiata completamente. Nel mese di novembre è rimasto coinvolto a Milano in un incidente automobilistico: alla guida di una Bmw a noleggio ha impattato con una donna a bordo di una moto, deceduta un'ora dopo l'impatto. A seguito del tragico incidente l'artista tifernate visse mesi difficili, di silenzio e depressione: "Non riuscivo più a parlare" svelò in una delle prime interviste dopo alcuni anni. Nel 2020 ha patteggiato 18 mesi con la sospensione condizionale.

Il suo esordio nel mondo della musica era arrivato a X Factor, nel 2013: Bravi infatti partecipò e vinse la settima edizione del talent musicale. Nel 2020 poi è arrivato secondo ad Amici Speciali. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2017 ha fatto coming out, dichiarando di essersi innamorato di un ragazzo di professione regista. A Sanremo, inoltre, ha portato come cover Io vorrei...…non vorrei…ma sei vuoi di Lucio Battisti: al termine dell'esibizione, prima di salutare il pubblico e il conduttore e direttore artistico Amadeus, ha sorpreso tutti ricordando i suoi nonni morti. L'artista ha portato con sé, sul palco, le loro fedi nuziali. "Sanremo lo guardavo sempre da casa con due persone che mi hanno insegnato che è impossibile che uno scoglio possa arginare il mare. Questi sono i miei nonni che non ci sono più, ma sono sempre qui con me" ha spiegato il cantante umbro nel mostrare le fedi alle telecamere.

