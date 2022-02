Linea Verde, domenica 13 febbraio Beppe e Peppone fanno tappa in Sicilia

13 febbraio 2022 a

Sarà la Sicilia la Regione in cui farà tappa oggi - domenica 13 febbraio - Linea Verde. Il programma, in onda su Rai 1 alle 12,20, è condotto da Beppe Convertini e Peppone Calabrese, e ogni fine settimana, da oltre mezzo secolo, va alla scoperta dell'agricoltura italiana e delle sue eccellenze del settore enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell'economia nazionale.

Oggi quindi il programma fa tappa in Sicilia. Un viaggio, quello che parte da Marsala e arriva a Mazara del Vallo, in cui Beppe Convertini e Peppone Calabrese racconteranno la magia di una terra dove i sogni si avverano. Come quello di creare un paradiso su una piccola isola dove il clima è sempre primaverile, o il sogno dei pescatori di Mazara di vivere una vita sulla spiaggia, volando con il vento, e che hanno realizzato con il kite-surf, o anche come il sogno eroico di Garibaldi di un’Italia unita che a Marsala mosse i primi passi fino a diventare realtà.

I conduttori, nei loro passaggi in queste terre, racconteranno di un pastore e dei suoi formaggi che stagionano e si profumano in una cava-caseificio, e incontreranno i ragazzi di Mazara. Beppe e Peppone, alla fine, si riuniranno per chiudere insieme sul set l’ultimo dei sogni avverati, quello di alcune ragazze mazaresi di origine tunisina che hanno aperto un ristorante tutto loro dove inseguono e affermano la propria identità attraverso il cibo e le contaminazioni che la tavola offre. Appuntamento dunque alle 12,30 su Rai 1 con Linea Verde.

