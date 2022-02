Tali e Quali Show, il video della vittoria di Daniele Quartapelle con il suo Renato Zero

12 febbraio 2022 a

Daniele Quartapelle con il suo Renato Zero è il vincitore di Tali e Quali Show 2022, spin off di Tale e Quale Show giunto alla seconda edizione e che prevede, rispetto al programma-cugino, persone comuni (non professionisti) sosia di grandi artisti della musica sfidarsi per lo scettro di migliore. Quartapelle era il favorito del programma condotto da Carlo Conti e ha vinto dopo una grande esibizione nella finale di oggi - sabato 12 febbraio 2022 - in cui dopo l'esecuzione de I migliori anni ha visto il pubblico e i giudici tributargli la standing ovation. Particolarmente apprezzato da Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello che dell'artista romano conosce bene i trucchi per imitarlo da anni a sua volta. Quartapelle nella votazione finale ha ottenuto 50 punti, superando Luca Cionco e il suo Fabrizio De Andrè di poco (47 punti). Sul podio anche Veronica Perseo (Lady Gaga) che vinse però la prima edizione dello show, andata in onda nel 2019.

Daniele Quartapelle è di nuovo nei panni del mitico @renatozer0 con “I migliori anni della nostra vita”

Come ha cantato? #TalieQuali pic.twitter.com/e5UvqtjE6R — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 12, 2022

Quartepelle, romano, imita Zero da 23 anni. Ha un nome d'arte - Daniele si nasce che prende spunto dall'album di Renato Zero intitolato Leoni si nasce - e si è avvicinato alla musica da piccolo. Il padre ascoltava musica e avendo sempre “dischi e cassette che giravano per casa“, oltre che a riceverli in “premio per dei bei voti a scuola“, a casa sua c’è stato sempre un forte contatto con la musica. Da anni sta cercando di emergere e questa vittoria in un programma Rai potrebbe essere la spinta giusta. Ha inciso un disco dal titolo Vivere a metà e qualche anno dopo è uscito Vita da Vip. "Vorrei fare un disco mio di inediti, alzare un po’ il tiro e la popolarità" ha dichiarato in una recente intervista

La classifica finale: Daniele Quartapelle (Renato Zero) 50 punti; Luca Cionco (Fabrizio De Andrè) 47; Veronica Perseo (Lady Gaga) 42. Poi Gianfranco Lacchi (Gianni Morandi) e Igor Minerva (Claudio Baglioni) a chiudere la top five.

