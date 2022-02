L'Eredità, 12 febbraio 2022: Enrico torna campione, ma perde alla Ghigliottina

12 febbraio 2022 a

Enrico torna ad essere il campione de L'Eredità il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Nella puntata di oggi - sabato 12 febbraio 2022 - il concorrente genovese centra la sua quarta Ghigliottina da quando partecipa alla trasmissione che precede il telegiornale.

Enrico alla Ghigliottina, dopo alcuni dimezzamenti, gioca per un montepremi di 16.250 euro. Le parole da "legare" sono promuovere, proprie, principio, simbolo e genere. Il campione prova a risolvere il gioco finale con il termine legge, ma quello vincente è uguaglianza. Davvero un peccato perché nel ragionamento Enrico - che aspetta di andare in pensione per cimentarsi nella passione della scrittura - ci era andato davvero vicino. Tra l'altro il concorrente genovese già in due occasioni ha sbancato il programma di Rai1 e vanta un bottino di 42mila euro in gettoni d'oro

Enrico al triello deve rispondere alla domanda finale perché negli anni Quaranta il David di Michelangelo fu rinchiuso in una costruzione di mattoni e lo fa bene perché la risposta corretta "proteggerlo dai bombardamenti" è quella esatta. Niente da fare per il campione uscente Lorenzo - ieri vincitore di 210mila euro - e la new entry Massimo.

