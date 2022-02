Raimondo Todaro e Francesca Tocca, di nuovo insieme. I flirt durante la crisi

12 febbraio 2022 a

Raimondo Todaro e Francesca Tocca ospiti di C'è posta per te, stasera 12 febbraio 2022. I due ballerini - il primo anche professore del talent Amici di Maria De Filippi - sono tornati a essere una coppia nella vita dopo un periodo in cui si erano allontanati. Infatti i due, marito e moglie, hanno affrontato una crisi e un momento di separazione. Ma poi, complice probabilmente anche l’arrivo del maestro da Ballando con le stelle nella scuola di Amici, c'è stato un ritorno di fiamma. A C'è posta per te infatti si presenta mano nella mano. Todaro e Tocca si erano sposati nel 2014 e hanno avuto una figlia, Jasmine. Ma chi sono i due ballerini?

Todaro, 35 anni, è originario di Catania. Ha trovato successo con Ballando con le Stelle, lo storico show di Rai1, per cui è stato nel gruppo dei ballerini maestri dal 2005 al 2020. Questa estate la separazione per abbracciare una nuova esperienza: insegnante di danza del talent Amici di Maria De Filippi. L'addio a Ballando con le Stelle ha lasciato qualche strascico polemico. "Non voglio parlare di chi non è nel cast, è dispersione di tempo e di energie… Abbiamo comunque fatto un bel percorso insieme…" si è lasciata scappare dopo la prima puntata di questa stagione Milly Carlucci, che in precedenza aveva detto "non c'è perché ha fatto scelte diverse". Ne due anni in cui si è allontanato dalla moglie, Todaro avrebbe avuto alcuni flirt, tra cui quello con Paola Leonetti, giovanissima influencer e fotomodella (classe 1997) che in passato ha partecipato al noto people show Uomini e Donne, e poi Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità, quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna.

Tocca, 32 anni, è anche lei nata a Catania. Proprio nel cuore della sua città cha aperto una scuola di ballo. Specialzzata in balli latinoamericani, nel 2015 è entrata come professionista ad Amici. Nel momento in cui si è allontanata da Todaro ha avuto un flirt con Valentin Alexandru Dimitru, anche lui ballerino nel talent di Mediaset.

