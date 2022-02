Stasera in tv sabato 12 febbraio, ultimo appuntamento con Tali e Quali su Rai 1

12 febbraio 2022 a

Ultimo appuntamento con Tali e Quali questa sera - sabato 12 febbraio - su Rai 1. In prima serata, alle 21,25, andrà in onda la finalissima dello show condotto da Carlo Conti, spin off di Tale e Quale show. In questa rivisitazione del programma, alcune persone comuni (non professionisti e non facenti parte del mondo dello spettacolo) scelte tra coloro che hanno inviato alla redazione i video amatoriali delle loro imitazioni durante le puntate dell'edizione terminata da qualche settimana, si sono sfidate a colpi di imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo.

Chi sarà quindi il nuovo campione di “Tali e Quali” Edizione 2022? L’ultima puntata sarà divisa in due parti. Nella prima ci saranno le 8 esibizioni dei concorrenti che dovranno interpretare i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Chi tra loro vincerà la prima sfida parteciperà poi, nella seconda parte del programma, a un minitorneo insieme ai vincitori delle tre puntate precedenti (Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi) e alla vincitrice della prima edizione del 2019 (Veronica Perseo-Lady Gaga). Saranno in cinque a confrontarsi nella sfida finale.

Per l’ultima puntata ci saranno due giudici speciali: l’attore e regista Leonardo Pieraccioni e l’attore Ubaldo Pantani che vestirà i panni del maestro Giovanni Allevi. I due affiancheranno la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Appuntamento dunque alle 21,25 su Rai 1.

