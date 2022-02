C'è posta per te, ospiti Luciana Littizzetto e Raimondo Todaro con Francesca Tocca: stasera in tv 12 febbraio su Canale5

12 febbraio 2022 a

Dopo la pausa per non accavallarsi con il Festival di Sanremo, stasera in tv - sabato 12 febbraio 2022 - torna l'appuntamento su Canale5 con C'è posta per te (ore 21,20). Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi è una colonna di Mediaset: va infatti in onda da 25 anni e continua a confermarsi, stagione dopo stagione, uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dal pubblico: una sorta di romanzo popolare italiano che porta alla luce sentimenti ma anche conflitti familiari.

Nuove storie e ospiti particolari nella puntata di oggi. Tra i protagonisti ci sarà Luciana Littizzetto, comica e co-conduttrice di Che tempo che fa: la sua sarà sicuramente una puntata frizzante e sono attese sorprese. Tra gli ospiti anche una coppia, quella formata dai ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il primo è uno dei professori di Amici, la seconda è una delle professioniste del talent condotto sempre da De Filippi. I due - cha fanno coppia anche nella vita - saranno i protagonisti di un’emozionante sorpresa oltre che regalo per il destinatario di una lettera.

Si preannuncia dunque una nuova imperdibile puntata quella di C’è posta per te. Come sempre il cuore del programma saranno le storie che De Filippi racconterà in studio. Separati dalla famigerata busta ritroveremo famiglie, coppie, ex amici e compagni che cercheranno di ricongiungersi, ma anche storie di tradimenti e sorprese.

