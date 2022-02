Noemi, quanto è dimagrita? La dieta Meta e l'allenamento Tabata, come funzionano

12 febbraio 2022 a

Noemi è ospite della puntata di Verissimo di oggi sabato 12 febbraio 2022. La cantante romana è reduce dalla sua settima partecipazione al Festival di Sanremo in cui ha cantato Ti amo non lo so dire, brano classificantisi al quindicesimo posto ma che sta avendo un ottimo riscontro in questi giorni (è undicesimo tra i più ascoltati in streaming). In precedenza Noemi era salita sul palco dell'Ariston la prima volta nel 2010 con Per tutta la vita (quarta, vincitrice del Sanremo Hit Award), nel 2012 con Sono solo parole (terzo posto), nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole (quinta, vinse un Sanremo Social), nel 2016 con il brano La borsa di una donna (ottava), nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.

All'anagrafe Veronica Scopelliti, 40 anni, Noemi, romana ma con origini calabresi, recentemente è balzata alle cronache per essere tornata in scena dimagrita di circa 20 chili. Intervistata sul tema, la cantante ha affermato di essere ricorsa alla dieta Meta, modificando radicalmente le proprie abitudini di vita. Non si tratta del classico approccio che prevede un taglio netto delle calorie e dei carboidrati, quanto piuttosto di una nuova filosofia più ampia, che parte dall’accettazione del proprio corpo e dei suoi punti di forza, studiando poi le abitudini quotidiane dell’individuo per aiutarlo a migliorarle, al fine di raggiungere un maggiore benessere psicofisico. Meta sta per Medical Education Transform Action, proprio a evidenziare una combinazione di corretta alimentazione, attività fisica, supporto psicologico e lavoro interiore. A questo tipo di dieta infatti Noemi ha affiancato un allenamento specifico con il Metodo Tabata che consiste in una serie di esercizi ad alta intensità.

La carriera di Noemi è iniziata da giovanissima: è comparsa infatti per la prima volta in tv in uno sport della Pampers. Poi si fece conoscere al grande pubblico grazie alla seconda edizione del talent X Factor, che non vinse ma in cui ottenne un grande successo e la firma di un contratto con Sony Music. Ha composto la colonna sonora di Ribelle - The brave per la Disney, risultando apprezzatissima per il suo particolare timbro vocale. Che le è valso vari riconoscimenti, fra cui cinque Wind Music Awards e un Nastro d'argento Speciale per l'interpretazione della canzone Domani è un altro giorno. In estate ha riscosso un grande successo con Makumba - pezzo cantato con Carl Brave - capace di vincere tre dischi di platino. Noemi è legata sentimentalmente dal 2008 con il bassista Gabriele Greco, di due anni più giovane, e nel 2018 i due si sono sposati a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Gabriele, peraltro, fa anche parte della band di Noemi: lei stessa ha detto a Panorama che “abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. E quindi… In realtà, funziona tutto benissimo" perché Gabriele "non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna“.

