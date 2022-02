Roberta Capua, da Miss Italia a PrimaFestival e Celebrity Masterchef. Chi sono il marito e il figlio

12 febbraio 2022 a

Roberta Capua, nata a Napoli il 5 dicembre 1968, sarà tra gli ospiti della puntata odierna - sabato 12 febbraio - di Verissimo, il salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin e in onda dalle 16,30.

Capua, dopo il diploma conseguito al liceo classico, partecipa a Miss Italia nel 1986, trionfando; mentre l'anno successivo arriva seconda a Miss Universo. Esordisce in tv al fianco di Claudio Cecchetto dopo la vittoria del concorso nazionale di bellezza, per poi tornarci pochi anni dopo, nel 1995, in Mediaset, dove tra le altre cose conduce Aspettando Beautiful, in onda prima della nota fiction. Nel 1998 però arriva il trasferimento in Rai: conduce Fantastica italiana in coppia con Magalli, per poi affiancare Tiberio Timperi al timone di Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia fino al 2002, anno in cui si sposta su Rai 1. Diventa infatti la madrina di casa di Unomattina, assieme a Luca Giurato. Torna nella tv del biscione nel 2004, quando le viene affidata la conduzione di Buona domenica. Nel 2008 lascia la tv, a seguito della nascita del figlio, per tornarvi ben 8 anni dopo, nel 2016. E' sempre in Mediaset, infatti, che torna come concorrente di Caduta libera, per poi partecipare l'anno successivo a Celebrity Masterchef, che vince. Fa quindi la spola tra Rai e La7 per tornare definitivamente su Rai 1 nel 2021 per condurre Estate in diretta, mentre durante il Festival di Sanremo 2022 è madrina di PrimaFestival.

Per quanto riguarda la vita privata, anche la madre partecipò e vinse Miss Italia: è infatti la figlia di Marisa Jossa, che vinse la fascia nel 1959. Dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al nuotatore Massimiliano Rosolino, mentre in seguito è stata sposata con il direttore artistico di Mediaset, Giorgio Restelli, e infine con Stefano Cassoli, imprenditore bolognese, dal quale ha avuto un figlio.

