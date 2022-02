Matteo Romano, da TikTok a Sanremo: chi è il giovane cantante amico di Emma

12 febbraio 2022 a

Matteo Romano è stato una delle sorprese dell'ultimo Festival di Sanremo. Oggi, sabato 12 febbraio, il giovane cantante italiano sarà ospite di Verissimo, il salotto pomeridiano del fine settimana di Canale 5, in onda dalle 16,30 con la conduzione di Silvia Toffanin. Romano racconterà l'inizio della sua carriera musicale e la sua esperienza sul palco dell'Ariston.

Matteo Romano, nato il 20 marzo 2002 a Cuneo, è cresciuto con papà Alessandro, mamma Monica e i suoi fratelli gemelli Jacopo e Simone. Sin da piccolo si è appassionato alla musica, dedicandosi allo studio di percussioni, chitarra e infine canto e pianoforte, strumento che usa quando scrive i testi delle sue canzoni. Le influenze musicali di Battiato, De André e Tenco sono arrivate grazie ai genitori, che hanno formato la sua sensibilità. Dopo essersi diplomato al liceo classico, si è trasferito a Milano. Ora frequenta il primo anno del corso in Comunicazione e Marketing dello IULM. La carriera musicale però è iniziata quasi per caso: a marzo del 2020, durante il primo lockdown, aveva iniziato a realizzare e pubblicare alcune cover sui social network e su TikTok, dove attualmente conta oltre 462mila follower. "Chiuso nella mia stanza mi sono buttato sui social, perché con la didattica a distanza avevo più tempo per scrivere ed esercitarmi. Ho voluto sfruttare al massimo la bolla digitale in cui eravamo tutti rinchiusi. Ogni giorno pubblicavo la cover di un brano famoso: cantavo Marracash, Mahmood; canzoni che piano piano hanno cominciato a diventare virali", aveva raccontato il cantante a Gente. "Poi, a maggio del 2020, ho pubblicato un minuto del mio singolo Concedimi, e giorno dopo giorno lo vedevo salire nei numeri. Nel giro di qualche mese tutto mi è scoppiato in mano. Il mio pubblico all'inizio l'ho visto solo attraverso i social". Il singolo è stato poi pubblicato il 17 novembre dello stesso anno, premiato prima con un Disco d'Oro, poi con un Disco di Platino, fino ad arrivare a un doppio Disco di Platino ottenuto alla fine del 2021.

Grazie ai successi ottenuti con le sue canzoni, lo scorso anno era stato chiamato da Emma Marrone per aprire alcune date del suo tour, esibendosi anche all'Arena di Verona, dove era tornato anche nel settembre 2021 per i Seat Music Awards. A novembre era stato uno dei dodici cantanti partecipanti a Sanremo Giovani: classificatosi al terzo posto, si è conquistato il palco di Sanremo nella categoria dei big, dove ha concluso 11esimo. "Pensare di essere arrivato undicesimo in gara con dei big del genere è un grande orgoglio che mi spinge ad andare avanti per questa strada. Sanremo per me è stato solo l’inizio", aveva raccontato Matteo Romano, che nella serata dedicata alle cover si era esibito con Malika Ayane sulle note del brano Your Song di Elton John, suonando il pianoforte.

