Deborah Compagnoni, la tragedia della morte del fratello Jacopo. La campionessa di sci ha tre figli con Alessandro Benetton

Tra gli ospiti della puntata odierna - sabato 12 febbraio - di Verissimo, ci sarà anche Deborah Compagnoni. L'ex sciatrice azzurra, prima atleta al mondo ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino, sarà nel salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, in onda dalle 16,30. Tra i temi che verranno toccati ci sarà quello della morte del fratello Jacopo, travolto da una valanga nel mese di dicembre 2021.

Muore Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah. E' stato travolto da una valanga. Aveva 40 anni

Jacopo Compagnoni, 40 anni, è morto giovedì 16 dicembre 2021, in Valfurva, in provincia di Sondrio, nella zona di Malerbe, travolto da una valanga. Trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Sondalo, aveva riportato traumi multipli: il suo cuore ha cessato di battere nel primo pomeriggio. Guida alpina, maestro di alpinismo e di sci, conosceva molto bene quelle montagne nel territorio comunale di Valfurva, dove a dicembre stava sciando con un amico, a circa 2850 metri di quota, quando sono stati travolti dalla neve. La valanga aveva un fronte di un centinaio di metri. "Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata", racconta Deborah.

Jacopo Compagnoni morto, la sorella Deborah leggenda dello sci: i tre figli con Alessandro Benetton

Deborah Compagnoni, nata a Bormio il 4 giugno 1970, è campionessa olimpica di supergigante ad Albertville 1992; slalom gigante a Lillehammer 1994 e slalom gigante a Nagano 1998; oltre che argento nello slalom speciale a Nagano 1998. Inoltre, ha trionfato anche 3 volte ai Mondiali: nello slalom gigante a Sierra Nevada 1996; nello slalom gigante e nello slalom speciale a Sestriere 1997. Vittorie arrivate nonostante numerosi infortuni, che le impedirono di disputare molte stagioni complete. Deborah Compagnoni è stata scelta come ambassador delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. È stata sposata per 13 anni con l'imprenditore Alessandro Benetton, dal quale ha avuto tre figli, due femmine e un maschio.

Deborah Compagnoni, matrimonio finito con Alessandro Benetton: insieme hanno tre figli

