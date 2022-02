Linea verde life, Marcello Masi e Daniela Ferolla fanno tappa a Verona. Le anticipazioni

12 febbraio 2022 a

E' Verona la città da cui partirà il viaggio odierno, sabato 12 febbraio, di Linea Verde Life. Il programma, in onda su Rai 1 alle 12,30, vede alla conduzione Marcello Masi e Daniela Ferolla, anche quest'anno affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del programma e non mancherà la finestra di comparazione con l'estero dedicata alle città più 'green' d'Europa.

Nella puntata di oggi, quindi, Marcello Masi e Daniela Ferolla scopriranno un volto insolito della città di Romeo e Giulietta. La puntata comincerà dal Teatro Romano, lungo il fiume Adige, che sarà poi il protagonista della narrazione della città, con un percorso in rafting che culminerà con un incontro speciale, quello con i campioni mondiali, quattro ragazzi veronesi che a luglio del 2021 in Francia si sono aggiudicati il primo posto nella sfida internazionale di rafting.

Il racconto di Masi e Ferolla si sposterà nelle cave del marmo veronese per un progetto di economia circolare che mira a trasformare gli scarti di lavorazione della pietra in tessuti. Marcello Masi farà conoscere una realtà alle porte di Verona che porta avanti progetti di conservazione delle specie a rischio estinzione. I due conduttori si sfideranno, infine, nel gioco della lippa in una delle piazze più belle della città scaligera. Immancabile naturalmente il giro del gusto che comincerà con la ricetta di Federica De Denaro e si concluderà con i dolci tipici veronesi. Appuntamento dunque alle 12,30 su Rai 1.

