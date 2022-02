Francesco Facchinetti, l'amore per Alessia Marcuzzi e ora quello per Wilma Faissol. L'aggressione di McGregor

11 febbraio 2022 a

a

a

Francesco Facchinetti è uno dei quattro investigatori che saranno protagonisti de Il Cantante Mascherato, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci e in onda nei prossimi sei venerdì a partire da oggi 11 febbraio 2022. Figlio di Roby Facchinetti, tastierista e cantante dei Pooh, Facchinetti jr oltre che deejay e cantante è anche conduttore. Da poco è stato protagonista di un brutto episodio essendo stato aggredito dal dal lottatore irlandese Conor McGregor che lo ha colpito con un pugno.

Torna Il Cantante Mascherato: tutte le maschere, gli investigatori e la novità dei duetti

Facchinetti, 41 anni, ha raccontato che in gioventù falsificava gli autografi del padre. "Non ci limitavamo solo a quelli dei nostri genitori. Per fare i fighi e conquistare il cuore di qualche coetanea - ha affermato anni fa ad Amici per sempre -. Ci inventavamo dediche di Celentano, Jovanotti e Vasco Rossi. Quando i nostri papà se ne accorgevano, ce le davano di santa ragione”. Per quanto riguarda la sua vita privata, lui e la sua attuale moglie Wilma Faissol si sono conosciuti per caso durante una vacanza. "Lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”, ha raccontato a Nuovo. Tra di loro dunque un vero e proprio colpo di fulmine. Ha avuto una storia d’amore con la conduttrice Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto la sua prima figlia: Mia. Un anno dopo la nascita della piccola la coppia si è separata, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da trascorrere spesso del tempo insieme con i rispettivi compagni.

Roby Facchinetti, cinque figli: Francesco è arrivato dalla relazione con Rosaria Longoni

Dal 2013 è innamorato della brasiliana Wilma Helena Faissol, dalla quale ha avuto due figli (Leone e Lavinia Angelica Catherine) e con cui è convolato a nozze. Anche la bellissima modella aveva una figlia avuta da una precedente relazione, e per questo i due vivono insieme a tre dei loro bambini. La canzone del capitano è stata quella di maggior successo. In tv è stato presentatore di X Factor, inviato de L'Isola dei Famosi (dopo esserne stato concorrentete) e coach di The Voice Italy.

Francesco Facchinetti, labbra e naso spaccati dai pugni di McGregor: "Sono vivo per miracolo" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.