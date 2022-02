L'Eredità, Lorenzo campione da record: vince 210mila euro alla Ghigliottina nella puntata dell'11 febbraio 2022

11 febbraio 2022 a

Lorenzo si conferma campione nella puntata di venerdì 11 febbraio 2022 ma stavolta si prende pure il montepremi de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Lorenzo Petrarca, originario di Montorio Al Vomano in provincia di Teramo, ha vinto ben 210mila euro (in gettoni d'oro). Davvero una bella soddisfazione per il ragazzo che ha una laurea triennale in Economia e attualmente sta studiando alla Magistrale di Diritto ed Economia. E’ anche un pilota professionista di moto ed ha fatto anche il Motomondiale nel 2016.

Al triello il pilota di moto ha avuto la meglio di Federico e di Enrico, a sua volta già diverse volte campione, rispondendo a alla domanda decisiva sull'incubo degli attori: De Niro lo ebbe per un mese dopo aver visto il film Shining. Così vola al gioco finale con un bottino di 210mila euro.

Alla Ghigliottina il campione riesce nell'impresa di non dimezzare il suo montepremi e si gioca una cifra notevole con le parole fronte, realtà, montare, reale e Ariston. Lorenzo prova la soluzione con il termine palco ed è proprio quella vincente. Si tratta di una vincita record per questa stagione del programma.

