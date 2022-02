Vanessa Incontrada, chi è: il successo con Claudio Bisio e il rapporto speciale con il figlio con cui parla anche di sesso

11 febbraio 2022 a

a

a

La splendida e amatissima Vanessa Incontrada, modella, attrice e conduttrice televisiva, è la protagonista della nuova fiction di Canale 5: Fosca Innocenti. La serie, ambientata ad Arezzo, racconta le avventure professionali e sentimentali di una vicequestore che può contare su una grande squadra, per lo più composta da donne. La prima puntata è in programma questa sera, venerdì 11 febbraio. Rispolveriamo un breve identikit di Vanessa Incontrada. E' nata il 24 novembre 1978 a Barcellona e la fiction non è che l'ultimo lavoro televisivo dell'artista. Incontrada ha esordito in tv alla fine degli anni Novanta. La notorietà vera e propria però è arrivata nel 2004, quando ha affiancato Claudio Bisio alla conduzione di Zelig, dove è rimasta fino al 2010. Ha partecipato anche a vari film e fiction ed è stata scelta come conduttrice di diversi programmi come Wind Music Awards e Italia's Got Talent.

Fosca Innocenti, la nuova fiction. Vanessa Incontrada diventa vicequestore

Successi professionali a parte, nella vita privata nel 2007 si è legata all'imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui ha avuto un figlio nel 2008, Isal. Ma la coppia ultimamente ha attraversato momenti difficili e sembra che la relazione si sia chiusa. Ne ha parlato in esclusiva il settimanale Diva e Donna, che ha spiegato che i due sarebbero in crisi da un paio d’anni, dal primo lockdown. La notizia comunque non è stata confermata né smentita dalla coppia.

I casi di Liliana Resinovich e Luigi Criscuolo al centro di Quarto Grado

Vanessa Incontrada è molto legata al figlio quattordicenne. E' riuscita a stabilire con lui un rapporto molto speciale, un dialogo continuo e sempre sincero su qualsiasi argomento venga trattato. Dopo il primo lockdown è stata la stessa attrice a spiegare quanto le fosse costato separarsi dal ragazzo per tornare a lavorare. In una intervista, Venessa Incontrada ha rivelato di aver parlato apertamente anche di sesso con Isal e di non aver mai glissato su alcun argomento, quasi un rapporto tra amici più che tra mamma e figlio.

Propaganda Live, dalle proteste degli studenti a La rappresentante di lista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.