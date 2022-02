Arisa, i due successi a Sanremo e il flirt con Vito Coppola che "non ha funzionato"

11 febbraio 2022 a

Arisa è sempre più sulla cresta dell'onda in televisione. Reduce dal successo di Ballando con le stelle, sul palco dell'Ariston durante l'ultimo Festival di Sanremo, è salita due volte per cantare uno dei due inni delle prossime Olimpiadi italiane e poi accompagnare Aka 7even nella serata delle cover. E poi da stasera sarà il volto nuovo tra i quattro investigatori de Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci arrivato alla terza edizione e in onda nei prossime sei venerdì su Rai1.

Arisa - all'anagrafe Rosalba Pippa - è nata a Genova ma è cresciuta in Basilicata: 39 anni, la sua carriera ha preso il volo nel 2008 vincendo Sanremo Lab. L'anno successivo ha vinto il Festival di Sanremo tra le Giovani Promesse con il singolo Sincerità e da lì la sua carriera è stata un crescendo. Affezionatissima al palco dell'Ariston, tra i big ha partecipato altre sei volte a Sanremo: nel 2010 con Malamorenò (nono posto), nel 2012 classificandosi seconda con La notte, vincitore di un Sanremo Hit Award come singolo sanremese più venduto di quell'edizione, nel 2014 risultando vincitrice con Controvento, nel 2016 con Guardando il cielo (decimo posto), nel 2019 con Mi sento bene (ottavo posto) e nel 2021 con Potevi fare di più (decimo posto). Non solo musica però. Arisa soprattutto negli ultimi anni ha fatto anche tanta televisione: giudice in tre edizioni del talent X Factor, ha fatto parte di due stagioni di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato al reality Monte Bianco - La sfida verticale e - pochi mesi - partecipato e vinto a Ballando con le Stelle.

Negli ultimi anni ha tenuto banco anche la sua vita privata. Le relazioni più importanti sono state quelle con il musicista Giuseppe Anastasi, con il manager Lorenzo Zambelli e con l'agente Andrea Di Carlo. Proprio quest'ultima ha avuto grande spazio nel gossip. Così come recentemente il flirt con il ballerino Vito Coppola, suo partner proprio all'interno di Ballando con le Stelle. "Ci abbiamo provato, non è andata" ha risposta mettendo così la parola fine alla sua storia con il ballerino. I due si sono conosciuti nella trasmissione condotta da Milly Carlucci e la loro complicità era evidente a tutti.

