Fosca Innocenti, su Canale 5 stasera venerdi 11 febbraio la nuova fiction con Vanessa Incontrada

Fosca Innocenti è la nuova fiction in programmazione su Canale 5 a partire da oggi, venerdì 11 febbraio. Inizio alle ore 21.20 per la serie che vede protagonista Vanessa Incontrada. Quattro appuntamenti in prima serata, scritti da Dido Castelli, autore molto apprezzato che ha già dato vita ad alcuni episodi de I Bastardi di Pizzofalcone, e Graziano Diana, che ha partecipato a Yara (su Netflix). Fosca Innocenti è una poliziotta, una vicequestore, spesso chiamata a risolvere casi molto intricati. La fiction affronta il crime in maniera leggera. Nessuna storia di mafia, ma eventi che accadono in provincia e relativi delitti. Li affronta sempre con grande determinazione. Può contare su un dono particolare: una squadra di polizia quasi tutta al femminile. Ovviamente non mancano uomini né tantomeno vicende sentimentali. Fosca è legata a Cosimo, interpretato da Francesco Arca.

La serie è ambientata in Toscana, ad Arezzo. Del resto lei ama la campagna e vive in un casolare. Durante il tempo libero si dedica alle passeggiate a cavallo. Il dono straordinario su cui può contare è quello dell'olfatto: ogni fragranza che percepisce si trasforma in un indizio risolutivo. Quella con Cosimo è una storia che non è mai sbocciata. Lui è il suo migliore amico, titolare di una enoteca. Tra i due non mancano i sentimenti che però non sono stati mai confessati. Fosca crollerà quando Cosimo le dirà che vuole lasciare l'Italia e trasferirsi in America.

Ovviamente tra i protagonisti non solo Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Cecilia Dazzi interpreta Rosa Lulli, un'abile poliziotta molto amica di Fosca; Desirée Noferini è Giulia De Falco, altra giovane agente; Pino Ricci è Francesco Leone, unico poliziotto uomo della squadra; Irene Ferri interpreta Giuliana Perego, il pubblico ministero; Giorgia Trasselli veste i panni di Bice, una tata contadina molto ostinata; Maria Malandrucco è Susy, aiuto barista di Cosimo; Claudio Bigagli è il dottor Fontana, il medico legale.

