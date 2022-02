Propaganda Live stasera venerdì 11 febbraio su La7: anticipazioni e ospiti

11 febbraio 2022 a

Il venerdì è il giorno di programmazione di Propaganda Live, il programma di satira e attualità condotto da Diego Zoro Bianchi. Sarà così anche questa sera, venerdì 11 febbraio, su La7 a partire dalle ore 21.15. Le elezioni del presidente della Repubblica hanno condizionato anche la programmazione dello show. Due venerdì fa la puntata era saltata per lasciare spazio alla Maratona Mentana. Era stata recuperata il lunedì seguente, 31 gennaio, con uno speciale dedicato al Mattarella bis. Speciale che era stato sostanzialmente riproposto venerdì scorso con Best – Quirinal Party, anche per evitare lo scontro perdente con il Festival di Sanremo.

Questa sera si torna alla normalità e va in onda una puntata nuova di zecca. Ovviamente alla conduzione sempre Diego Bianchi, affiancato dal vignettista Marco Makkox D'Ambrosio, ormai suo braccio destro. In studio tutti gli ospiti storici: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Memo Remigi ancora una volta vestirà i panni dell'inviato. Annunciata anche una nuova puntata di "15 minuti" la striscia di Diego Bianchi insieme a Lorenzo Gioielli e Antonella Attili, mentre Andrea Pennacchi si esibirà con un nuovo monologo. Ovviamente colonna sonora a cura della band composta da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Nel reportage della settimana, Diego Bianchi, si è occupato delle proteste degli studenti per come si sosterrà l'esame di maturità. Zoro ha anche intervistato il professor Alessandro Barbero con cui ha parlato di scuola e giovani, di green pass, della condizione femminile e di altro. Gli ospiti della serata saranno il giornalista politico Filippo Ceccarelli, che interverrà con commenti e aneddoti; Valerio Aprea con un suo nuovo monologo, e, come già annunciato, Andrea Pennacchi. Per la musica, reduci dal Festival di Sanremo, il duo La rappresentante di lista e anche l'artista ultimo classificato, Tananai.

