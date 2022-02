Stasera in tv venerdì 11 febbraio, su Rete 4 c'è Quarto Grado. Le anticipazioni

11 febbraio 2022 a

Stasera in tv, venerdì 11 febbraio, classico appuntamento con Quarto Grado. Il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (inizio alle ore 21.25), accende i riflettori sui gialli e le notizie di cronaca del nostro Paese. Anche la puntata di questa sera si apre con la misteriosa morte di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio, in un bosco vicino casa. La domanda continua a restare senza risposta: è stato un suicidio o un omicidio? Gli inquirenti proseguono a lavorare e si cercano impronte e dna sui sacchi che avvolgevano il suo corpo e sulla bottiglia trovata accanto alla donna. Cosa è accaduto in realtà? Il marito e l'amico del cuore della donna, che continuano a scambiarsi accuse, c'entrano qualcosa con la morte di Liliana?

La puntata si occuperà anche dell'omicidio di Luigi Criscuolo, commerciante di Pavia, noto come Gigi Bici. E' stato ucciso con un colpo di pistola al volto. Era scomparso l'8 novembre e il corpo senza vita è stato ritrovato dopo più di un mese, il 21 dicembre, nei pressi della sua vettura, coperto dalle foglie. Una storia che presenta molti lati oscuri, a partire dai segreti e dalle bugie di Barbara Pasetti, la 44enne che aveva rinvenuto il cadavere dell’uomo e che in seguito è stata arrestata: deve rispondere dell'accusa di tentata estorsione.

Ovviamente nel corso del programma si parlerà anche di altre storie. Come sempre molto numerosi e autorevoli gli ospiti, per lo più esperti del settore. In studio o in collegamento Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Come ogni settimana ampio spazio sarà dato anche agli utenti social che interverranno durante la trasmissione con i loro messaggi.

