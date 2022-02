Caterina Balivo, chi è il marito Guido Maria Brera, il bambino perso e l'amore per i due figli

11 febbraio 2022 a

a

a

Per la seconda edizione consecutiva Caterina Balivo è tra gli investigatori della trasmissione Il Cantante Mascherato, da oggi 11 febbraio in onda. Balivo è una conduttrice che ha iniziato la sua carriera in Rai nel 1999 proprio come valletta di Milly Carlucci.

Torna Il Cantante Mascherato: tutte le maschere, gli investigatori e la novità dei duetti

Nella vita privata, dopo un lungo fidanzamento con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio, Balivo, originaria della Campania, 41 anni, ha trovato l’amore tra le braccia del manager finanziario Guido Maria Brera. Caterina Balivo e il marito si sono sposati nel 2014 con una cerimonia intima e privata nella cornice di Capri, e hanno avuto i due figli Guido Alberto e Cora. Dopo la sua prima gravidanza Balivo ha perso un bambino, e lo ha raccontato in un’accorata intervista al Corriere della Sera. Guido Maria Brera, romano, nella vita si occupa di finanza. Dopo essersi trasferito a Londra ha fondato il Gruppo Kairos, il primo gruppo italiano specializzato nella gestione patrimoniale. Spesso è stato annoverato tra gli italiani più ricchi. Oltre alla famiglia e al lavoro, però, nel 2014 ha pubblicato un libro intitolato I Diavoli.

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente? Silvia Toffanin lo smaschera

Grande fan di Maria De Filippi, terza a Miss Italia del 1999, la sua prima conduzione in Rai risale al 2003 in Courmayeur on ice, poi è entrata nel cast di Unomattina e di Casa Raiuno. Quindi conduce Pomeriggio sul 2 ed è giurata a Miss Italia. Dopo essere rimasta senza programmi torna in video nel 2013 con Detto Fatto su Rai2. Il forma funziona e viene confermato con Balivo che lo condurrà per cinque anni. Nel frattempo conduce lo show culinario Il più grande pasticcere, il nuovo reality Monte Bianco - Sfida verticale e - dal 2018 - si sposta a Vieni da me per un biennio di grandi risultati.

Milly Carlucci, il piedino sexy a Celentano e la rissa al ristorante con Ornella Muti: la celebre scena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.