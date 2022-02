Il cantante mascherato: tutte le maschere, gli investigatori e la novità dei duetti. Stasera in tv 11 febbraio su Rai1

11 febbraio 2022 a

Stasera in tv - venerdì 11 febbraio 2022 - su Rai1 torna Il cantante mascherato, talent e game-show che coinvolge pubblico televisivo e social nel gioco investigativo alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera. Appuntamento a partire dalle ore 21,30, alla conduzione sempre Milly Carlucci. Al suo fianco, in questa terza edizione, quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa.

Non mancherà un pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”. Special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara. Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino. La sfida sarà tra la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago. Sotto queste maschere si celano altrettanti personaggi famosi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.

Tra le tante sorprese che attendono il pubblico ci saranno i duetti nella prima puntata dello show, dove ogni protagonista mascherato si esibirà insieme a un personaggio celebre. Al termine di ogni puntata, uno dei concorrenti dovrà togliere la maschera, svelandosi e uscendo dal gioco. A partire dalla seconda puntata gli smascheramenti saranno due. Altra grande novità: i cantanti mascherati quest’anno potranno rispondere in diretta alle domande degli investigatori. La loro voce sarà contraffatta, ma le pause, le frasi e le inflessioni saranno ulteriori indizi a disposizione di investigatori e pubblico per giocare a indovinare.

