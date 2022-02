Nini Salerno, l'amore per il figlio Garvey adottato all'età di due anni

11 febbraio 2022 a

a

a

Nini Salerno ospite di Oggi è un altro giorno - il salotto televisivo del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone - è in attore ma anche regista, cantante, comico e cabarettista, già componente e fondatore negli anni Settanta e Ottanta de I Gatti di Vicolo Miracoli insieme a Franco Oppini, Jerry Calà e Umberto Smaila in quella che è stata la formazione più conosciuta e poi scioltasi nel 1985.

Alba Parietti: il figlio Francesco Maria avuto da Franco Oppini e l'amore per Giuseppe Lanza di Scalea

All'anagrafe Roberto Salerno, originario di Verona, 73 anni, è stato attivo in programmi come Quo vadiz? (1984, Rete4), Un fantastico tragico venerdì (1986, Rete 4) e Amici mostri (1993-1994, TMC). Ospite fisso di Buona Domenica in alcune edizioni, lunghissimo l'elenco delle pellicole a cui ha partecipato: Arrivano i gatti e Una vacanza bestiale con Carlo Vanzina, Turnè con Gabriele Salvatores, Il barbiere di Rio con Giovanni Veronesi, Il testimone dello sposo con Pupi Avati, poi l'amico Jerry Calà Gli inaffidabili e Odissea nell'ospizio.

Franco Oppini, il sesso da record con Ada Alberti: "Lo facciamo otto ore al giorno"

Nino Salerno è stato sposato negli anni in cui ancora faceva parte del gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli e sua moglie andò a vivere con loro, poi però quel matrimonio è finito, i suoi amici storici lo hanno aiutato a superare la delusione del divorzio. Dopo quell’esperienza non si è mai più risposato. Salerno però è papà di un ragazzo che si chiama Garvey: lo ha adottato quando aveva due anni (adesso ne ha 45). Durante una puntata di Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele qualche anno fa, Salerno ha parlato dell’adozione di suo figlio dicendo: “La vita a un certo punto ti batte sulla spalla, o ti volti o tiri dritto, io quella volta ho deciso di fare questa scelta e diventare padre improvvisamente”. Salerno ha anche detto che suo figlio Garvey è il suo punto di riferimento e lo ha anche reso nonno di una bellissima nipotina che si chiama Giorgia e che, dice nonno Nini, è la sua gioia.

Alba Parietti, tutti gli amori e i flirt. Che polemica con Malgioglio: "Sei da denuncia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.