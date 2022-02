PiazzaPulita, stasera giovedì 10 febbraio su La7: anticipazioni e ospiti di Formigli

10 febbraio 2022 a

Il giovedì su La7 è il giorno di PiazzaPulita. Anche stasera, giovedì 10 febbraio, dalle ore 21.15 spazio al programma condotto da Corrado Formigli. Da due anni il tema principale del talk è la pandemia da Covid 19 e le problematiche che ha causato al Paese e al mondo intero sul fronte sanitario, economico e sociale. Da diversi giorni in Italia i dati dei contagi sono in discesa ma questo, purtroppo, ancora non significa che il virus sia stato definitivamente superato. Negli ospedali i ricoverati sono ancora migliaia e lo zoccolo duro dei no vax continua a rifiutare la vaccinazione. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? E nel futuro? Interrogativi a cui è ancora difficile dare risposte, ma ci proveranno gli ospiti di Corrado Formigli.

Ma ovviamente questa sera non si parlerà soltanto di Covid 19. All'allarme per la pandemia si è accavallato anche quello per il costo dell'energia. Le bollette sono sempre più care e a rimetterci sono famiglie e imprese. Il governo guidato da Mario Draghi ha preso i primi provvedimenti, ma la situazione è ancora complessa e le forze politiche continuano a chiedere interventi economici importanti. Durante la puntata di questa sera si parlerà anche dei tagli alla sanità che si sono accavallati per anni e anni, mettendo a dura prova il sistema che durante la pandemia ne ha inevitabilmente pagato le conseguenze. Annunciata una inchiesta esclusiva sul tema che sarà sicuramente fonte di discussione.

Ma chi saranno questa sera gli ospiti in studio? Tra i nomi annunciati ci sono quelli dell'ex premier Romano Prodi; del direttore Sanitario dell’Inmi Spallanzani, Francesco Vaia; del primario di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli, Michele Grio e dei giornalisti Mario Calabresi e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della serata come sempre puntuale un nuovo racconto di Stefano Massini, protagonista di monologhi particolarmente intensi e spesso toccanti.

