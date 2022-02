Stasera giovedì 10 febbraio su Rete 4 Dritto e Rovescio: le anticipazioni

10 febbraio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 10 febbraio, su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk di attualità condotto da Paolo Del Debbio. Come tutte le settimane, anche oggi al centro del programma il difficile momento che attraversa il Paese tra problemi politici, economici e legati alla pandemia da Covid 19. E' vero che i dati dei contagi sono in discesa, ma la pandemia non è ancora superata, nei reparti ospedalieri i ricoverati sono migliaia e gli strascichi dal punto di vista sociale non mancano.

E ancora una volta al centro di Dritto e Rovescio ci saranno le infinite polemiche del movimento no vax, ormai ridotto solo agli irriducibili, visto che la percentuale dei vaccinati è una delle più alte del mondo. I provvedimenti del governo continuano a non piacere a chi è contrario alla somministrazione del vaccino. Intanto pare scontato che non si procederà alla quarta dose, ma si punterà su un richiamo annuale, come accade per la classica influenza. Si parlerà anche della vicenda del biologo Franco Trinca, ospite in passato della trasmissione. Viologo no vax, si è spento proprio a causa del Covid.

Gli ospiti di Dritto e Rovescio affronteranno anche i temi legati alla crisi economica causata proprio dalla pandemia. L'inflazione galoppa, i prezzi aumentano, famiglie e aziende sono in difficoltà. Il governo è chiamato a impegnare nuove risorse per aiutare proprio i nuclei familiari e le imprese. Ma cosa ci aspetta nei prossimi mesi? La situazione è destinata a stabilizzarsi oppure l'emergenza continuerà a lungo? E cosa sta facendo e sta pensando di fare l'esecutivo guidato da Mario Draghi? Infine focus su sicurezza e immigrazione. Quale è il vero legame tra l'aumento dei reati e l'arrivo degli immigrati nel nostro Paese? Ovviamente come al solito numerosi e autorevoli gli ospiti che questa settimana non sono stati annunciati.

