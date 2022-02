Stasera in tv giovedì 10 febbraio, torna Doc - Nelle tue mani su Rai 1. Le anticipazioni

10 febbraio 2022 a

Dopo una settimana di pausa forzata, causata dal Festival di Sanremo, su Rai 1 questa sera - giovedì 10 febbraio - torna il consueto appuntamento in prima serata alle 21,25 con Doc - Nelle tue mani, la fiction con protagonista il dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, interpretato da Luca Argentero. Lo sceneggiato è tratto da una storia vera, raccontata nel libro Meno dodici di Pierdante Piccioni e Pierangelo Sapegno. Il dottore, a causa di un colpo di pistola, ha cancellato dodici anni della sua memoria.

Nel primo episodio della quarta puntata, dal titolo Fare una scelta, c'è il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea. La vicenda riguarda da vicino anche Enrico - interpretato da Giovanni Scifoni - sul quale per la prima volta emerge il passato. Mentre i test del direttore amministrativo dell'ospedale, Umberto Caruso (Massimo Rigo) hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche la dottoressa Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri) inizia a scoprire il segreto della squadra. Intanto Giulia Giordano - interpretata da Matilde Gioli - sta sempre più entrando in confidenza con la new entry Damiano (Marco Rossetti), aprendo finalmente con lui una finestra sul passato.

Nel secondo episodio della quarta puntata, intitolato Cane blu si fa un salto indietro ai mesi della prima ondata della pandemia per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina - interpretata da Beatrice Grannò - e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa (Simona Tabasco) e Massimo (Lorenzo Frediani), che si scoprirà poi essere un prete; si va all’origine delle crisi di Gabriel Kidane (Alberto Malanchino) fino ad arrivare alla scoperta del significato di Cane blu: è Riccardo - interpretato da Pierpaolo Spollon - a farci scoprire il senso del termine, che i medici ripetono ogni volta che devono affrontare un ostacolo e una difficoltà.

