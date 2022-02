Striscia la notizia, la nuova conduttrice è Silvia Toffanin. Affiancherà Ezio Greggio

10 febbraio 2022 a

a

a

Nuovo ruolo lavorativo per Silvia Toffanin: la padrona di casa di Verissimo, il salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, sarà infatti alla guida di Striscia la notizia per una settimana nel mese di febbraio. La notizia è stata data dallo stesso programma televisivo ideato da Antonio Ricci, in onda dopo il Tg5 dal lunedì al sabato.

Toffanin affiancherà lo storico conduttore Ezio Greggio per una settimana, da lunedì 21 a sabato 26 febbraio, prima di lasciare il posto dietro al bancone del tg satirico a Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Ficarra e Picone, che successo su Netflix. Carriera e vita privata del duo siciliano

Il tg satirico di Canale 5 va in onda dal 1988, e quella in corso è la trentatreesima stagione del programma ideato da Antonio Ricci. Le puntate andate in onda, fino al 9 febbraio, sono state 7214, di cui più di 2.500 condotte dalla coppia Ezio Greggio - Enzo Iacchetti. Gli inviati della stagione in corso sono Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Marco Camisani Calzolari, Vittorio Brumotti, Antonio Casanova, Gianpaolo Fabrizio, Cristina Gabetti, Sergio Friscia, Luca Galtieri, il Gabibbo, Gimmy Ghione, Valeria Graci, Roberto Lipari, Max Laudadio, Paolo Marchi, Moreno Morello, Cristiano Militello, Stefania Petyx, Pinuccio, Davide Rampello, Luca Sardella, Chiara Squaglia, Valerio Staffelli, Capitan Ventosa e Riccardo Trombetta. Le veline, invece, sono Talisa Jade Ravagnani (20 anni, nata a Milano, la Bionda), e Giulia Pelagatti (22 anni, toscana, la Mora). Appuntamento dunque tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 20,35 su Canale 5.

Alex Belli torna nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente? Silvia Toffanin lo smaschera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.