Fausto Leali, il messaggio a Blanco dopo la vittoria di Sanremo, il trionfo con Ana Oxa, i tre matrimoni e il Gf Vip

Tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno - giovedì 10 febbraio - c'è anche Fausto Leali. Il cantante bresciano sarà nello studio del salotto pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone e in onda dalle 14 alle 16 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Leali è stato il primo cantante bresciano a trionfare a Sanremo, prima di Francesco Renga e Blanco. E proprio al giovane artista fresco vincitore con Mahmood ha mandato un messaggio nei giorni scorsi.

Leali, come ha riferito al Corriere della Sera, ha spiegato di aver mandato un sms a Blanco per congratularsi. "La sua vittoria è super meritata, indiscutibile. Ci siamo messaggiati, gli ho fatto i complimenti. I tempi cambiano, è cambiato molto anche Sanremo ed è giusto saper stare al passo. Una volta c’erano scenografie stile dopolavoro Cral ed eravamo tutti stretti sul palco, anche se duettavi con artisti pazzeschi di fama mondiale, mentre oggi sei avvolto da scenografie tecnologiche e bellissime. Lo show è del tutto diverso, arricchito da personaggi del mondo dello spettacolo capaci di vivacizzare le serate e divertire il pubblico". Leali aveva trionfato al Festival nel 1989 in coppia con Ana Oxa con il brano Ti lascerò.

Nato nel 1944, la carriera di Leali è sempre stata caratterizzata dalla musica. Il successo arriva nel 1967 con A chi, versione italiana della canzone statunitense Hurt che venne pubblicata per la prima volta da Roy Hamilton nel novembre del 1954. Il brano si aggiudica la prima posizione della classifica italiana, posizione che manterrà per quattro settimane, e conquista 4 dischi d'oro per aver venduto oltre 4.000.000 di copie nel mondo. L'anno successivo sale per la prima volta sul palco dell'Ariston con Deborah, arrivando quarto. Partecipa anche alle due edizioni successive, per poi tornare nel 1987, cantando Io amo, e nel 1988 con Mi manchi. La vittoria però è datata 1989, con Ti lascerò cantato in coppia con Ana Oxa. Lato vita privata, si è sposato tre volte: la prima dal 1968 al 1983 con Milena Cantù dalla quale ha avuto due figlie, Samantha e Deborah; poi con Claudia Cocomello dalla quale ha avuto Lucrezia e Francis Faustino Leali. Infine nel 2014 si è sposato per la terza volta con una donna di nome Germana Schiena che ha 30 anni meno di lui. Nel 2020 ha partecipato al Grande Fratello Vip, venendo squalificato.

