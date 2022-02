Caterina Caselli, questa sera il docufilm su Rai 3. Il Casco d'oro, Nessuno mi può giudicare e l'amore per il marito Piero Sugar

10 febbraio 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del primo pomeriggio di Rai 1, torna anche oggi - giovedì 10 febbraio - il format condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14 alle 16. Come al solito, in studio con la giornalista ci saranno gli affetti stabili e alcuni ospiti, tra cui Caterina Caselli.

Margherita Carducci, chi è Ditonellapiaga: la canzone con Donatella Rettore, tra mito e litigi

Conosciuta come Casco d'oro dal 1966 per la particolare acconciatura che la caratterizzava, Caterina Caselli nacque a Modena il 10 aprile 1946. La sua infanzia fu caratterizzata da un evento tragico, il suicidio del padre, che la lascia sola assieme alla madre e alla sorella. Nel 1966 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone Nessuno mi può giudicare, che venne scartata da Adriano Celentano per presentarsi con Il ragazzo della via Gluck. Fu la fortuna sia del cantante milanese che della Caselli, poiché entrambi i brani riscossero notevole successo. Caterina si fece notare al grande pubblico per via dell'acconciatura, appositamente creata per lei, che la caratterizzò per il resto della sua vita. Nessuno mi può giudicare restò in vetta alla classifica dei singoli più venduti per 11 settimane, venne tradotta in spagnolo e in francese e fu anche la colonna sonora dell'omonimo film in cui partecipò la stessa Caselli. Negli anni, Caselli continuò sia a cantare - vinse un Festivalbar e un Cantagiro oltre a varie partecipazioni sul palco dell'Ariston - sia a recitare. Difatti, oggi presenterà il suo ultimo docufilm, Caterina Caselli - Una vita, cento vite; che verrà mandato in onda questa sera in prima tv su Rai 3. Il documentario, girato da Renato De Maria e scritto con Pasquale Plastino, vede la Caselli nel racconto in primo piano della sua carriera che si mescola con quella del Paese negli anni di maggiore successo del Casco d'oro.

Addio a Donatella Raffai. E' stata la prima conduttrice di Chi l'ha visto?

Lato vita privata, Caterina Caselli si sposò nel 1970 con Piero Sugar, famoso editore musicale e produttore discografico classe 1937. Figlio dell’altrettanto noto editore Ladislao Sugar, ungherese naturalizzato italiano, in coppia con la Caselli si mise alla guida della nota casa discografica, la Sugar appunto. Nel 1971 nacque il loro primo e unico figlio, Filippo, anch'egli entrato a far parte del mondo della discografia.

Nunzia De Girolamo torna di nuovo in tv con Ciao Maschio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.