Eleazaro Rossi, chi è: il comico ha raggiunto la notorietà con gli spettacoli di stand up su Comedy Central. Ha una moglie e una figlia

Spalla comica della nuova stagione de Le Iene assieme a Max Angioni, stasera su Italia 1 ci sarà anche Eleazaro Rossi. Il comico romagnolo, infatti, è una delle novità della nuova stagione del programma tv: oltre a lui e al già citato Angioni, ci saranno i conduttori Teo Mammucari e Belen Rodriguez, mentre sale l'attesa anche per la Iena Joe Bastianich.

Nato a Forlimpopoli (provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna) il 1° giugno 1982, Eleazaro Rossi è tra i grandi volti della stand up comedy italiana, che a suon di visualizzazioni su YouTube con i video pubblicati sul canale di Comedy Central si è fatto apprezzare in tutta Italia. Re della comicità irriverente, i suoi pezzi affrontano temi di ogni genere: vanno dalla femminilità alle relazioni uomo/donna, fino alla paternità. La passione per il teatro e per il palco nasce fin dall'infanzia: a 5 anni, infatti, ha recitato vari monologhi biblici.

Per quanto riguarda la vita privata, ha una moglie e una figlia. Non si conosce la loro identità, ma le due vengono spesso citate nei monologhi del comico. Da stasera quindi sarà una delle presenze fisse de Le Iene. "Sono molto felice di entrare a far parte di un programma che guardavo fin da ragazzo", commenta Eleazaro. "Giustamente il duro lavoro e la fatica alla fine pagano sempre, a differenza di Max Angioni e le sue amicizie potenti, io devo dire grazie solamente a me stesso!”, da detto scherzando ai microfoni di Mediaset una volta annunciata la sua presenza sul palco del programma.

